Nexans : dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Nexans grappille près de 1% dans un marché parisien orienté à la baisse, aidé par des propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 85 euros, dans une note sectorielle. Le broker préfère le fabricant français de câbles à son pair Prysmian, mettant en avant l'exposition plus forte de Nexans aux marchés des câbles éoliens offshores pour lesquels il attend une croissance annuelle moyenne de 10% sur 2020-2030.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.75%