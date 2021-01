Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : dans le vert après une analyse positive Cercle Finance • 11/01/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - L'action Nexans gagne un peu plus de 1% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation d'achat sur le titre, relevant également son objectif de cours à 73 euros, contre 54 euros précédemment. Le broker indiquait que Nexans avait confirmé sesobjectifs 2020 avec un EBITDA compris entre 320/360 ME, un ROCE compris entre 8 et 10% et un FCF >100 ME, au-delà des guidances (50/100 ME). Si la prochaine feuille de routesera présentée dans le cadre d'un CMD le 17 février, Oddo table d'ores-et-déjà sur un Ebitda 2021 en progression de 27%, à 432 ME, puis de 463 ME en 2022.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.96%