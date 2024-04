Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: croissance organique de près de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Le fabricant de câbles Nexans dévoile un chiffre d'affaires standard de 1,69 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance organique de 2,8% (+4,7% hors 'autres activités') en comparaison annuelle.



Pour ses activités d'électrification, il revendique une croissance organique de 6,7%, 'reflétant une croissance à deux chiffres de l'activité production d'énergie et transmission et une accélération globale des tendances dans l'électrification'.



Fort d'un carnet de commandes ajusté record de 6,7 milliards d'euros en production d'énergie et transmission, Nexans confirme viser en 2024 un EBITDA ajusté entre 670 et 730 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible normalisé entre 200 et 300 millions.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.25%