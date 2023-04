Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: croissance organique de 2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Nexans affiche un chiffre d'affaires standard de 1,67 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance organique de 2,2% tirée par le segment distribution (+7,1%) grâce à des investissements dans les réseaux et aux projets d'énergie renouvelable.



Le fabricant de câbles revendique un carnet de commandes ajusté 'sain avec un modèle risque-rendement unique' dans le segment production d'énergie et transmission de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 32% par rapport à mars 2022.



Aussi, Nexans se déclare 'confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2023 grâce au potentiel de l'électrification et à ses capacités éprouvées d'exécution, même en période d'incertitude'.





