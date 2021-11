Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : croissance de 8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Nexans affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 de 4,49 milliards d'euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +8,2% en comparaison annuelle, avec toutefois une quasi-stagnation (+0,4%) au troisième trimestre, à 1,38 milliard. 'Cette croissance témoigne de la solide dynamique depuis le début de l'année et de la croissance sélective liée au programme de transformation SHIFT, en dépit des tensions sur la chaîne d'approvisionnement et de la saisonnalité du troisième trimestre', explique-t-il. Le fournisseur de câbles confirme ses objectifs 2021 pour l'EBITDA, le ROCE et la génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions, acquisitions et opérations de capital grâce aux performances de l'ensemble des activités.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -8.06%