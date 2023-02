Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: convention de mécénat pour Notre-Dame de Paris information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le fabricant de câbles Nexans annonce la signature d'une convention de mécénat avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d'ouvrage.



Dans ce cadre, le groupe met à disposition son expertise du câblage garantissant la sécurité incendie, et s'engage à faire don de près de 200 kilomètres de câbles de protection au feu afin d'équiper la cathédrale en cours de restauration.



Cet engagement est notamment rendu possible grâce à la mobilisation des salariés de Nexans des sites de Mehun-sur-Yèvre (Cher) et d'Autun (Saône-et-Loire), lieux de production de ces câbles qui seront mis à disposition à compter de l'été 2023.





