Nexans: contrat signé pour le projet Empire Wind

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir conclu un contrat significatif portant sur la première phrase du projet Empire Wind, aux Etats-Unis, développé au sein d'un partenariat 50/50 entre Equinor et bp, suite à un contrat de fournisseur préférentiel signé en mars 2021.



La zone de concession pour la première phase du projet global de 2,1 GW est située à environ 33 km au sud de Long Island. Nexans installera les câbles d'exportation sur 150 km entre la sous-station offshore d'Empire Wind 1 et le terminal maritime de South Brooklyn.



'Le projet Empire Wind 1, une fois achevé, fournira de l'électricité à plus de 500.000 foyers sur le million qui seront alimentés par l'ensemble du projet Empire Wind', souligne le fabricant français de câbles pour l'énergie et les télécommunications.





