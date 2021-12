Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: contrat pour la fourniture de câbles au Chili information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Nexans: contrat pour la fourniture de câbles au ChiliNexans remporte un contrat pour la fourniture de solutions de câblage au projet photovoltaïque de la région d'Antofagasta au Chili.



Enel Green Power a confié au Groupe la fourniture de 1 595 km de câbles électriques pour l'interconnexion de panneaux solaires dans le cadre de l'extension du projet photovoltaïque Finis Terrae dans la région d'Antofagasta au Chili.



' Finis Terrae est un parc solaire photovoltaïque réparti en deux phases, dont la seconde a pour objectif d'augmenter la puissance installée de 126 MW pour la porter à 286 MW au total. Sa production annuelle de 389 GWH est estimée équivalente à la consommation de 190 000 foyers ' indique le groupe.



' Une fois que le parc solaire Finis Terrae étendu sera pleinement opérationnel, il évitera l'émission de 162 800 tonnes de CO2 par an '.





