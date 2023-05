Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: contrat majeur avec TenneT en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir remporté un accord-cadre auprès de TenneT, l'opérateur de réseaux de transport d'électricité aux Pays-Bas et dans une grande partie de l'Allemagne, un contrat présenté comme 'le plus important de son histoire'.



Il sera responsable de trois projets de raccordement au continent des futurs parcs éoliens BalWin 3, LanWin 4, LanWin 2, situés en mer du Nord allemande, pour un montant initial de 1,7 milliard d'euros pour des câbles et leur pose seule.



Le fournisseur de câbles exécutera la totalité d'un contrat clés en main EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation), comprenant notamment des travaux de génie civil concernant plus de 2160 km de câbles sous-marins et terrestres.





