Nexans: contrat de câbles sous-marins pour SSEN Transmission

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir été sélectionné par SSEN Transmission, l'opérateur du réseau écossais de transport d'électricité, pour la fourniture et la pose de câbles haute tension destinés au transport d'électricité des îles Orcades vers la ville de Dounreay dans les Highlands en Écosse.



Les deux parties ont conclu un accord de réservation de capacité parlequel Nexans s'engage à réserver une capacité de fabrication et de pose en vue d'un contrat significatif dont la signature est prévue en 2024.



L'archipel des Orcades représente une importante source potentielle d'électricité renouvelable, dont le raccordement à la côte contribuera à la décarbonation delaproduction électrique britannique.



Les câbles à courant alternatif 220kV sous-marins et terrestres fournis par Nexans joueront ainsi un rôle décisif dans la transition énergétique au Royaume-Uni, illustrant l'engagement duGroupe en faveur de l'électrification de la planète.





