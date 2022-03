Nexans: contrat dans l'éolien offshore aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 14:23

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la pose de câbles d'exportation dans un parc éolien offshore aux Etats-Unis.



Le groupe indique avoir été retenu par le danois Orsted et l'américain Eversource pour l'installation et la protection des câbles d'exportation destinés au parc éolien Revolution Wind, situé à plus de 24 km des côtes.



Le projet a pour but de raccorder le parc au réseau terrestre afin d'aider les Etats du Connecticut et du Rhode Island à réaliser leurs engagements de développement de l'éolien offshore.



Les travaux débuteront en 2023 et le projet devrait être pleinement opérationnel en 2025.



Il s'agit pour Nexans du premier projet de pose de câbles ayant trait à l'accord-cadre conclu en 2019 avec Orsted et Eversource, qui prévoit l'installation de 1000 km de câbles sous-marins haute tension aux Etats-Unis d'ici à 2027.