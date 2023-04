Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: contrat d'enfouissement d'une ligne THT en Suisse information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Nexans indique que Swissgrid l'a choisi, dans le cadre d'un appel d'offre, pour le projet d'enfouissement de la ligne aérienne Très Haute Tension (THT) située devant la façade sud de l'Aéroport de Genève-Cointrin.



Ce contrat clés en main d'une valeur de 25 millions d'euros, portant sur le remplacement des câbles aériens par des câbles souterrains, vise à libérer d'importantes surfaces dévolues au développement urbain de l'agglomération genevoise.



Dans le cadre du projet, le fabricant français de câbles fournira et installera près de 30 km de câbles souterrains de 220 kV entre les postes électriques de Foretaille et de Renfile, mais également deux liaisons optiques à 144 fibres.



Il aura aussi en charge le démontage du tronçon de la liaison très haute tension isolée au gaz (GIL) existante, ainsi que de certains travaux de génie civil. Le système installé par Nexans intègrera une solution de monitoring de la température des câbles.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.48%