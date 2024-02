Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: contrat avec Alcoa pour de l'aluminium bas carbone information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Alcoa a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'approvisionnement avec Nexans, prévoyant la fourniture d'aluminium bas carbone à plusieurs sites européens du fabricant de câbles français.



Aux termes de l'accord, le groupe américain va fournir à plusieurs usines Nexans situées en Europe de l'Ouest et en Scandinavie de l'aluminium issu de son procédé d'électrolyse 'Elysis', qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre



Ce nouveau procédé produit de l'oxygène, au lieu des émissions directes carbone associées au procédé d'électrolyse traditionnel, est-il précisé dans un communiqué.



Alcoa fournissait déjà à Nexans son aluminium primaire EcoLum, qui affiche des émissions de seulement quatre tonnes métriques de CO2 (Scope 1 et Scope 2) pour chaque tonne de métal produite, contre 13,3 tonnes métriques pour les procédés traditionnels.



Le montant du contrat n'a pas été révélé.





