Nexans: contrat autour des cathodes de cuivre avec KGHM information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir signé un contrat avec KGHM pour la fourniture de cathodes de cuivre au cours des années 2023-2027. Le contrat prévoit la livraison annuelle de près de 22,8 kilotonnes (kt) à plus de 27,8 kt de cathodes.



'Actuellement, nous nous efforçons de garantir que notre cuivre est de la plus haute qualité, mais aussi qu'il est produit de la manière la plus efficace et la plus respectueuse de l'environnement', souligne Mirosław Kidoń, vice-président du directoire de KGHM.



'Nous avons choisi de nous engager sur un contrat Evergreen de 5 ans avec eux pour sécuriser une grande partie de nos futurs besoins en cathodes pour notre usine française de rodage à Lens', précise Christophe Allain, directeur du portefeuille mondial de Nexans, Métaux Non Ferreux.



Nexans et les fonderies/raffineries de cuivre de KGHM ont rejoint le Copper Mark pour promouvoir une production de cuivre responsable à l'échelle mondiale.