Nexans confirme ses objectifs annuels

Nexans a confirmé ses objectifs 2021 grâce à une croissance sélective du chiffre d'affaires, à des réductions des coûts fixes et au programme SHIFT Performance.

(AOF) - Nexans a publié un chiffre d'affaires "standard" neuf mois de 4,494 milliards d'euros, en croissance organique de 8,2%, reflétant une reprise dynamique et la croissance sélective liée au programme SHIFT, malgré des tensions sur la chaine d'approvisionnement. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires "standard" augmente de 0,4% à 1,382 milliard d'euros. Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance du chiffre d'affaires "courant" atteint 27,2 % à 5,448 milliards d'euros, en ligne avec l'inflation du prix du cuivre.

