Nexans : cession de l'activité allemande de métallurgie Cercle Finance • 30/06/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un accord de vente à Mutares de sa filiale Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD), spécialisée dans la production de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés, transaction qui devrait être conclue au troisième trimestre. Employant 250 personnes et possédant deux sites de fabrication situés à Bramsche et Neunburg, Nexans NMD sert une clientèle importante de premier et de deuxième rang pour l'automobile, les produits blancs et les applications industrielles générales.

