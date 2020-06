NEXANS cède son activité allemande de métallurgie

(AOF) - Nexans a annoncé la signature d'un accord de vente à Mutares SE & Co. KGaA de Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD), une filiale de Nexans spécialisée dans la production de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés. Nexans NMD emploie 250 personnes et possède deux sites de fabrication situés à Bramsche et Neunburg, en Allemagne. Le spécialiste de l'industrie du câble précise que cette transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS