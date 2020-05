Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : CA trimestriel stable en comparable Cercle Finance • 07/05/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Nexans affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.569 millions d'euros à cours des métaux constant, en croissance organique de -0,1% en base comparable 'dans le contexte sans précédent de la pandémie du Covid-19'. Durant cette crise, le fabricant de câbles affirme avoir pris des mesures fortes pour réduire significativement son besoin en fonds de roulement et préserver sa trésorerie. Les investissements non stratégiques seront réduits au minimum. Nexans rappelle avoir suspendu ses prévisions pour 2020, qui 'seront mises à jour lorsque la situation s'éclaircira', et que son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de distribution de dividende pour 2019 à la prochaine assemblée générale.

