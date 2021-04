Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : bondit vers 79E Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Nexans confirme le franchissement des 74,5E et bondit vers 79E, la dernière grande oscillation (60/71E) induisait un potentiel de hausse jusque vers 82E et cela semble très bien parti

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +3.44%