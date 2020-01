Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : bondit de +9%, jusque vers 47,23E Cercle Finance • 17/01/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Nexans bondit de +9%, jusque vers 47,23E, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus de 43,4E: le titre grimpe de +52% en 6 mois et de +90% sur un an. Nexans explose la résistance des 44,6E de la mi-mars 2018: un doublement du plancher des 26,5E induit un objectif de 53E (niveau plus revu depuis mi-décembre 2017).

