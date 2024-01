Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : bondit de 4% vers 81,1E, peut viser les 83,5E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Nexans bondit de +4% vers 81,1E, ce qui efface le sommet de la toute fin d'année 2023 (meilleure clôture à 80E).

Avec le soudain retour d'une forte dynamique haussière titre semble bien parti pour s'en aller tester la résistance des 83,2/83,5E des 19 juillet et 18 avril 2023.









Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.82%