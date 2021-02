Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : bondit au contact des 75E, prochain objectif 80E ? Cercle Finance • 17/02/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Nexans, dopé par ses résultats, explose la résistance des 68,7E du 27/11/2011 puis de 68,75E du 11 février et bondit au contact des 75E: le titre valide ainsi un potentiel de progression de +7E et le prochain objectif pourrait se situer vers 80E (doublement du cours par rapport au plancher des 40E du 30 octobre 2020).

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +8.64%