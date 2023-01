Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: bear trap sous 83,7E, rebondit vers 86E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 14:59









(CercleFinance.com) - Nexans matérialise un bear trap sous 83,7E (plancher des 3/11 et 5/12/2022), puis rebondit vers 86E (après un plus bas à 81,2E): le titre pourrait maintenant s'attaquer à la résistance des 86,7E puis viserait ensuite 92E.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.42%