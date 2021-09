Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : avalement baissier sous 89,5E information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - Nexans matérialise un avalement baissier sous 89,5E après avoir ricoché sous 91,5E (clôture record de la veille): la tendance haussière serait compromise sous l'oblique qui sert de support au canal ascendant moyen terme (84,25E, niveau qui coïncide avec l'ex-résistance des 28 juillet et 18 au 25 août). Nexans risquerait alors de corriger jusque vers 78,25E (ex zénith du 6 avril).

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -5.52%