(CercleFinance.com) - Nexans annonce une collaboration avec Microsoft pour développer des solutions numériques pour la transition énergétique mondiale. En s'appuyant sur les technologies de Microsoft, Nexans bénéficiera d'un soutien essentiel en matière de solutions de gestion des données, d'intelligence artificielle (IA) et de cloud, qui vont favoriser sa croissance dans l'électrification durable. Cette collaboration va permettre d'apporter des solutions numériques perfectionnés afin d'optimiser les supply chains et d'assurer des livraisons en flux tendu. ' En utilisant la technologie des jumeaux numériques ainsi que l'IA et l'analyse des données, les opérateurs pourront garantir une sécurité et une fiabilité maximales de leurs réseaux afin de faire progresser la transition énergétique ' indique le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.32%