Nexans:aide à la construction d'un parc solaire en Australie 13/09/2022

(CercleFinance.com) - Nexans annonce qu'il travaillera en consortium avec Tesmec Australia pour le raccordement d'une importante ferme solaire à Glenrowan au réseau de transport d'électricité de l'Etat de Victoria.



Avec ce contrat, Nexans se positionne comme un partenaire clé pour la réalisation de ce projet reliant le parc solaire à la station terminale de Glenrowan du réseau de transport d'électricité de l'Etat de Victoria, et assurant l'accès à une électricité durable à plus de 45 000 foyers australiens.



'En privilégiant la pose mécanisée des câbles par rapport aux méthodes conventionnelles, notre solution unique de conception clé en main Nexans-Tesmec peut contribuer à rendre les projets solaires plus compétitifs et à en réduire les coûts et les délais', souligne Greg Stack, vice-présidentNexans Asie Pacifique pour le bâtiment.



Nexans s'appuiera sur sa connaissance des systèmes et installations de câbles. Tesmec Australia apportera son expertise dans le creusement de tranchées et la pose automatisée de grandes longueurs de câbles monoconducteurs.



Le câble mécanisé sera mis en service au cours du premier semestre 2023.