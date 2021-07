Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : adhère à Copper Mark, pour du cuivre responsable information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nexans annonce son adhésion au Copper Mark, une organisation visant à promouvoir des pratiques responsables et à attester de la contribution de l'industrie du cuivre aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Ce faisant, Nexans s'engage à promouvoir une production de cuivre responsable. Le cuivre joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la production de solutions de câblage avancées de Nexans pour la transmission d'énergie et de données ainsi que dans la transition en tant que'pure player'de l'électrification à travers les énergies durables. En tant que membre actif, Nexans est invité à participer aux trois groupes de travail de la Copper Mark :Due Diligence, Technique et Transparence, des groupes de travail qui 'offrent un cadre pour les travaux des parties prenantes concernant les directives actuelles et futures en matière de RSE, de gouvernance, d'éthique et d'innovation', indique Nexans.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.98%