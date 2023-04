Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: acquisition de Reka Cables finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir finalisé l'acquisition de Reka Cables, un fabricant finlandais de câbles basse, moyenne et haute tension haut de gamme, auprès de Reka Industrial, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de la concurrence finlandaise.



Reka Cables exploite trois sites de production en Finlande, qui viendront compléter les sites existants de Nexans en Suède et en Norvège. En 2022, il a publié un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros et un EBITDA de 11 millions.



'Cette acquisition permettra à Nexans de s'affirmer une nouvelle fois comme un pionnier du développement durable mais aussi comme un acteur innovant, proposant des câbles sûrs et de haute qualité à ses clients dans la région', affirme le Français.





