Nexans: acquisition de Reka Cables en Finlande information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 08:58

(CercleFinance.com) - Nexans indique avoir conclu un accord avec Reka Industrial en vue de l'acquisition de Reka Cables, acquisition qui permettra au groupe de renforcer sa position dans les pays nordiques, en particulier dans les activités distribution et usages d'électricité.



Basé en Finlande et spécialisé dans la fabrication de câbles basse et moyenne tension dédiés aux activités distribution et usages, Reka Cables compte 270 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires estimé à plus de 160 millions d'euros en 2022.



Nexans fera l'acquisition pour un prix de 53 millions d'euros, incluant une dette financière nette de 6,5 millions à fin septembre. La finalisation est soumise aux autorisations réglementaires et devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023.