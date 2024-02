Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: accord pour l'acquisition de La Triveneta Cavi information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui la signature d'un accord majeur en vue de l'acquisition de La Triveneta Cavi, une entreprise italienne produisant principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, systèmes de câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables.



L'entreprise emploie environ 700salariés, pour un chiffre d'affaires annuel courant de plus de 800millions d'euros sur les douze derniers mois.



La Triveneta Cavi exploite une empreinte industrielle intégrée de premier ordre en Italie : celle-ci comprend trois sites de production à Brendola et Tolentino, dotés de plateformes logistiques efficaces, ainsi qu'une tréfilerie de cuivre interne située à Montecchio Maggiore.



' L'acquisition de La Triveneta Cavi marque un jalon important dans notre transformation en pure player de l'électrification' a commenté Christopher Guérin, Directeur général de Nexans.



Selon lui, le rapprochement de Nexans et de La Triveneta Cavi sera un véritable catalyseur pour la production de câble 'Made in Italy' dans la région de la Vénétie, et générera des investissements et des emplois significatifs à La Triveneta Cavi.'





