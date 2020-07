Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : accord de cession de Berk-Tek Cercle Finance • 20/07/2020 à 07:59









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui la signature d'un accord de cession de Berk-Tek, l'un des principaux fabricants américains de câbles de réseaux locaux (LAN), à Leviton. Berk-Tek est l'un des principaux fabricants de câbles en cuivre et à fibre optique pour réseaux locaux (LAN). Les 350 employés de Berk-Tek ainsi que ses locaux situés en Pennsylvanie et en Caroline du Nord devraient rejoindre Leviton d'ici la fin du troisième trimestre 2020. La transaction représente une valeur d'entreprise de 202 millions de dollars américains, soit environ 10 fois l'EBITDA ajusté de 2019. Berk-Tek a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions de dollars en 2019. Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans : ' Nos collègues de Berk-Tek rejoindront un partenaire pérenne offrant la meilleure adéquation stratégique possible pour répondre à la demande des clients dans le domaine de la connectivité. Avec Leviton, l'équipe de Berk-Tek se concentrera sur le développement de solutions innovantes de réseaux locaux, essentiels pour gérer la demande des technologies émergentes d'aujourd'hui. '

