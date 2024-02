Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: ABB motorisera le futur navire câblier information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu une commande auprès du chantier naval norvégien Ulstein Verft pour la fourniture d'un système avancé de puissance et de propulsion pour un prochain navire câblier (CLV) de Nexans.



La livraison du navire est prévue en 2026 et viendra compléter la flotte de Nexans déjà constituée du Nexans Aurora et du Nexans Skagerrak- en tant que troisième CLV.



Le système intégré permettra de minimiser le risque de perte de puissance pour une sécurité et une fiabilité accrues tout en maximisant la flexibilité opérationnelle et l'efficacité énergétique.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -1.37%