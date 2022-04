Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: a finalisé l'acquisition de Centelsa information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - Nexans a finalisé l'acquisition de Centelsa, fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, spécialisé dans les applications Bâtiment et Réseaux d'énergie après l'obtention des autorisations réglementaires.



Avec un chiffre d'affaires de plus de 339 millions de dollars en 2021, les trois usines de production de Centelsa à Cali, en Colombie, et son centre de distribution en Equateur, viendront renforcer la présence de Nexans en Amérique latine.



Le Groupe possède déjà quatre sites industriels dans la région (Colombie, Pérou, Chili et Brésil) et emploie 1 300 personnes. Le siège régional de Nexans sera désormais situé à Cali.





