Nexans : +7% à 83,85E, efface le zénith des 80,7E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Nexans s'envole de +7% à 83,85E et pulvérise la résistance des 80,75E: ce zénith annuel et historique brillamment franchi, la dernière oscillation entre 69 et 80,7E induisait un objectif de 91E.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +6.64%