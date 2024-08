Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: 15 millions d'euros investis à Bourg-en-Bresse information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé jeudi un investissement de 15 millions d'euros dans son usine de Bourg-en-Bresse afin d'y renforcer sa production de câbles moyenne tension bas carbone.



Dans un communiqué, le groupe justifie sa décision par la nécessité de répondre à la demande croissante des besoins d'électrification en France et en Europe.



Nexans explique vouloir accompagner les gestionnaires et les installateurs de réseaux de distribution et alimenter les projets d'énergies renouvelables tels que les parcs éoliens et solaires.



Cet effort de modernisation - qui doit s'étaler jusqu'en 2026 - se traduira notamment par l'installation d'une nouvelle câbleuse de métallurgie capable de produire de nouvelles sections de câbles en aluminium plus importantes.



Nexans investira également dans une nouvelle ligne de triple extrusion, tout en actualisant une partie de son outil industriel, entre autres les lignes de gainage et d'assemblage, afin d'améliorer la sécurité des salariés et la productivité du site.



Des outils digitaux de pointe seront par ailleurs intégrés dans les ateliers, avec l'objectif de faire du site une 'usine digitalisée 4.0'.



Tous ces équipements seront opérationnels au premier semestre 2026.





Valeurs associées NEXANS 115,80 EUR Euronext Paris -0,34%