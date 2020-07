Newton IM s'attend à une réduction du risque de crédit en Europe après l'accord

(AOF) - Le fonds de relance européen adopté hier soir est extrêmement important pour l'intégration de l'UE, de ses marchés obligataires et de l'euro, commente Paul Brain, responsable de la gestion obligataire chez Newton IM (BNY Mellon Investment Management). Une grande partie de l'opération sera financée par des obligations émises par l'UE et financées conjointement par les pays membres. Pour la première fois, le passif est réparti sur l'ensemble de l'UE.

Il n'est pas étonnant que les quatre États membres, qui ont fait preuve d'une grande frugalité, aient eu du mal à mener à bien les négociations, car une grande partie des 750 milliards d'euros (390 milliards d'euros) sera émise sous forme de subventions et pourrait ne pas être remboursée, souligne le responsable.

Pour lui, les écarts entre les pays de la périphérie et les pays du centre risquent de se réduire avec le temps pour deux raisons. Premièrement, si tous les pays garantissent la nouvelle dette, le risque de crédit entre les souverains est réduit.

Deuxièmement, si les 750 milliards d'euros sont utilisés à bon escient et entraînent une croissance économique, le risque de solvabilité est réduit dans toute l'UE.

Par ailleurs, les rendements obligataires des principaux pays pourraient augmenter, modestement, car ils ont maintenant plus de dettes à leur actif. Mais là encore, si les perspectives économiques de l'UE s'améliorent (et que les recettes fiscales augmentent), ils seront plus à même d'honorer la dette.

L'alliance entre Merkel et Macron avant la réunion signifiait qu'un accord était probable et que le montant des subventions (vs les prêts) était la préoccupation principale, ajoute Paul Brain.

A l'origine, il était question de 500 milliards d'euros, mais ce chiffre a été édulcoré et des concessions ont été faites aux 4 frugaux, ce qui n'en reste pas moins une contribution positive très importante pour l'Europe, salue le responsable.

Les marchés avaient déjà commencé à fixer le prix du résultat, comme le montre le spread italien.

Newton IM s'attend à ce que ce spread se poursuive et même à ce qu'il passe par les creux précédents d'environ 90 points de base. La combinaison du Fonds de relance et des importants programmes d'achat d'obligations de la BCE devrait réduire le risque de crédit dans l'UE pour les souverains et les corporates.