Newton IM recommande l'or et des placements défensifs moins conventionnels

(AOF) - Les craintes entourant une flambée de l'inflation liée à l'évolution des politiques monétaires et budgétaires pourraient inciter les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en se tournant à la fois vers des actifs défensifs comme l'or et des placements moins conventionnels, estime Suzanne Hutchins, gérante chez Newton IM (BNY Mellon IM). Les investisseurs ont en effet toutes les raisons de se montrer nerveux, les marchés étant actuellement confrontés aux menaces combinées des guerres commerciales, de la montée du populisme et des progrès technologiques perturbateurs.

Du point de vue de la gestion multi-actifs, l'or présente des avantages bien particuliers, détaille la gérante. Son principal atout : il peut faire office d'alternative à la monnaie fiduciaire. Impossible de l'imprimer. Il se comporte généralement bien dans un environnement inflationniste en conservant sa valeur.

Selon Suzanne Hutchins, l'incertitude actuelle sur le marché, conjuguée à la menace inflationniste, incite les investisseurs à s'intéresser de plus près aux placements multi-actifs.

Mis à part l'or ajoute la gérante, il est possible de trouver des poches de valeur dans des secteurs moins conventionnels, notamment celui des obligations convertibles contingentes et via l'exposition à des actifs, brevets et redevances dans les domaines des infrastructures et des énergies renouvelables (comme l'énergie solaire).

L'analyse des marchés incite Newton IM à penser que des difficultés se profilent à l'horizon. À l'heure actuelle, les risques de marché ainsi que les valorisations semblent élevés, précise la société de gestion.

Dans un tel environnement perturbé conclut-elle, les investisseurs doivent faire preuve d'une grande flexibilité, disposer de liquidités importantes et diversifier au maximum leur univers d'opportunités, tout en se prémunissant contre la hausse des risques.