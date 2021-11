Newton IM comprend la prudence de la BoE

La décision est allée à l'encontre des attentes à court terme du marché, en grande partie parce que, comme la Fed, la BoE estime que la hausse de l'inflation est temporaire. Plus important encore, avec un marché du travail en mutation, elle peut se permettre d'attendre un peu plus longtemps avant de devoir réagir.

(AOF) - La Banque d'Angleterre n'a pas relevé les taux, contrairement à l'opinion générale. Elle a entretenu l'idée d'une hausse des taux en laissant entendre qu'elle était imminente. La BoE a préféré attendre un peu plus longtemps afin d'obtenir des données supplémentaires sur le marché du travail. Une démarche qui semble logique alors les dispositifs d'aide aux travailleurs ont pris fin récemment et qu'il faudra peut-être attendre quelques mois pour que leurs effets soient visibles, commente Paul Brain, responsable de la gestion obligataire chez Newton Investment Management.

