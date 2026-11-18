Newsmax a engagé mercredi une action en justice contre Fox pour obtenir l'annulation de son acquisition de Roku, finalisée le 6 novembre pour 22 milliards de dollars. Le groupe de médias américain estime que cette opération menace la concurrence sur le marché de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité. Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie, le rapprochement donnerait à Fox une part de marché supérieure à 70% grâce au contrôle simultané de Tubi et de The Roku Channel. Newsmax demande l'annulation de la transaction ou, à défaut, la cession de l'une des deux plateformes afin de limiter cette concentration.

Le groupe accuse Fox de pouvoir exercer une influence excessive sur la distribution des contenus et les conditions d'accès aux services de streaming. Newsmax, qui exploite les chaînes Newsmax TV et Newsmax2, affirme dépendre de The Roku Channel pour toucher une partie de son public américain, tandis que Fox aurait précédemment refusé de distribuer ses programmes sur Tubi. La plainte conteste également la solidité des engagements pris par Fox auprès du ministère américain de la Justice, notamment sa promesse de ne pas défavoriser les contenus concurrents dans les résultats de recherche. Selon Newsmax, ces garanties seraient insuffisantes puisqu'elles ne reposent sur aucun accord judiciaire contraignant ni sur une décision de justice permettant d'en imposer le respect.

Cette procédure intervient quelques jours après la finalisation du rachat de Roku, à l'issue de plusieurs mois d'examen réglementaire. Newsmax estime que les engagements volontaires de Fox ne permettent pas d'écarter les risques de discrimination envers les diffuseurs indépendants et réclame une séparation structurelle des activités de streaming concernées. Fox et Roku n'ont pas immédiatement commenté ces accusations. Le tribunal devra désormais déterminer si le rapprochement porte effectivement atteinte à la concurrence et si les mesures proposées par Fox sont suffisantes. L'issue du litige pourrait avoir des conséquences importantes sur l'organisation du marché américain du streaming gratuit et sur les conditions de distribution des contenus par les grandes plateformes.