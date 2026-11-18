Le média Newsmax NMAX.N a intenté mercredi une action en justice contre Fox FOXA.O afin de bloquer son rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, arguant que cette opération nuit à la concurrence sur le marché en pleine expansion de la télévision gratuite financée par la publicité.

Voici plus de détails:

Fox a annoncé le 6 novembre avoir finalisé l'acquisition, plus tôt que ce que les entreprises avaient publiquement prévu après des mois d'examen réglementaire, selon la plainte

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, demande au juge de suspendre l’intégration de Roku par Fox et d’annuler l’opération, à moins que Fox ne cède soit Tubi, soit The Roku Channel

Newsmax a déclaré que la fusion entre Fox et Roku permettrait à la société de détenir plus de 70 % des parts du marché de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité

Roku et Fox n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

Newsmax affirme que les engagements pris par Fox auprès du ministère de la Justice, notamment celui de ne pas discriminer les contenus non issus de Fox dans les résultats de recherche, sont inapplicables car ils n’ont pas été consignés dans un décret de consentement ou une décision de justice