Le média Newsmax NMAX.N a intenté mercredi une action en justice contre Fox FOXA.O afin de bloquer son rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, arguant que cette opération nuit à la concurrence sur le marché en pleine croissance de la télévision gratuite financée par la publicité.

Voici plus de détails:

Fox a annoncé le 6 novembre avoir finalisé l'acquisition, plus tôt que ce que les entreprises avaient publiquement prévu après des mois d'examen réglementaire, selon la plainte

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, demande au juge de suspendre l’intégration de Roku par Fox et d’annuler l’opération, à moins que Fox ne cède soit Tubi, soit The Roku Channel

Newsmax a déclaré que la fusion entre Fox et Roku permettrait à la société de détenir plus de 70 % des parts du marché de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité

Roku n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Fox a déclaré que cette plainte était "totalement dénuée de fondement".

"Dès la conclusion de l'opération, nous avons commencé à intégrer activement cette transaction approuvée dans l'intérêt des consommateurs, des partenaires et des autres parties prenantes", a déclaré Fox dans une réponse par e-mail adressée à Reuters.

Newsmax affirme que les engagements pris par Fox auprès du ministère de la Justice, notamment celui de ne pas discriminer les contenus non issus de Fox dans les résultats de recherche, sont inapplicables car ils n’ont pas été consignés dans un accord à l’amiable ou une décision de justice

Newsmax, qui exploite Newsmax TV et la chaîne de streaming Newsmax2, a déclaré qu’elle s’appuyait sur The Roku Channel pour sa diffusion et que Fox avait auparavant refusé de diffuser Newsmax sur Tubi

L’année dernière , Newsmax a intenté une action en justice dans le Wisconsin, accusant Fox d’entraver la concurrence sur le marché de la télévision payante à tendance conservatrice, après qu’un juge américain de Floride eut rejeté une version antérieure de l’affaire pour des motifs techniques