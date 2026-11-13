Newsmax en hausse grâce à un bénéfice inattendu au troisième trimestre

** Le titre de la société de médias conservatrice américaine Newsmax NMAX.N bondit de plus de 19,3 % à 8,7 dollars en pré-ouverture
** NMAX affiche un bénéfice surprise de 15,23 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte estimée à 1,54 million de dollars – données compilées par LSEG
** Le directeur général Christopher Ruddy met en avant un fort engagement du public lors des élections de mi-mandat
** La hausse du chiffre d’affaires, la croissance des redevances d’affiliation et de licence à forte marge, ainsi que la baisse des frais juridiques ont également contribué à ces résultats, selon la société
** La société affiche un chiffre d’affaires de 69,03 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 49,83 millions de dollars
** Les trois sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes une recommandation « Achat »; le cours cible médian s'établit à 17 dollars – données compilées par LSEG
** NMAX se négocie à 110,25 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur qui s'établit à 8,93
** À la clôture d'hier, NMAX affichait une baisse de plus de 5 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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