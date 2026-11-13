Newsmax en hausse grâce à un bénéfice inattendu au troisième trimestre

** Le titre de la société de médias conservatrice américaine Newsmax NMAX.N bondit de plus de 19,3 % à 8,7 dollars en pré-ouverture

** NMAX affiche un bénéfice surprise de 15,23 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte estimée à 1,54 million de dollars – données compilées par LSEG

** Le directeur général Christopher Ruddy met en avant un fort engagement du public lors des élections de mi-mandat

** La hausse du chiffre d’affaires, la croissance des redevances d’affiliation et de licence à forte marge, ainsi que la baisse des frais juridiques ont également contribué à ces résultats, selon la société

** La société affiche un chiffre d’affaires de 69,03 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 49,83 millions de dollars

** Les trois sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes une recommandation « Achat »; le cours cible médian s'établit à 17 dollars – données compilées par LSEG

** NMAX se négocie à 110,25 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur qui s'établit à 8,93

** À la clôture d'hier, NMAX affichait une baisse de plus de 5 % depuis le début de l'année