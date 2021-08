Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client News Corp : retour aux bénéfices sur le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère de Dow Jones, Move et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 16 cents au titre de son dernier trimestre 2020-21, à comparer à une perte de trois cents par action sur la même période de l'exercice précédent. Le groupe de médias et d'édition précise que son EBITDA des segments a augmenté de 8% à 210 millions de dollars (+26% en données ajustées), pour des revenus en hausse de 30% à 2,49 milliards (+20% en données ajustées). Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, News Corp a ainsi dégagé un BPA ajusté triplé à 67 cents, pour un EBITDA des segments en croissance de 26% à 1,27 milliard de dollars et des revenus en progression de 4% à 9,36 milliards.

Valeurs associées NEWS RG-A NASDAQ +2.14%