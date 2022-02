News Corp publie un bénéfice stable et révèle avoir été victime d'une cyber-attaque

AOF - EN SAVOIR PLUS

A noter également que le groupe de Rupert Murdoch a révélé avoir été victime d'une cyber-attaque, découverte le 20 janvier dernier, ayant permis d'accéder aux courriels et aux documents de certains employés, y compris des journalistes. Selon un consultant spécialisé engagé par la société, cette attaque serait probablement destinée à recueillir des renseignements au profit des intérêts de la Chine.

(AOF) - News Corp a publié un bénéfice de 262 millions d'euros au second trimestre de son exercice 2022 (à fin décembre 2021), en hausse marginale par rapport aux 261 millions générés à la même période en 2020. Le bénéfice ajusté a en revanche progressé de 10 cents, passant de 0,34 à 0,44 dollar par action, et le chiffre d'affaires a augmenté de 12,6% à 2,72 milliards de dollars. Le groupe de médias n'a pas donné de prévisions pour le reste de l'exercice.

