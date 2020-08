Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client News Corp : perte nette décuplée au 4e trimestre Cercle Finance • 07/08/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - News Corp a publié jeudi soir une perte multipliée par dix à 401 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, sous l'effet de charges de dépréciations non cash de 292 millions, ainsi que de coûts de restructuration plus élevés du fait de la Covid-19. En données ajustées, le groupe de médias a essuyé une perte nette de trois cents par action, contre un BPA de sept cents un an auparavant, mais les analystes craignaient une perte par action trois fois plus forte. L'EBITDA des segments a chuté de 28% à 195 millions de dollars, pour des revenus en recul de 22% à 1,92 milliard, reflétant principalement des impacts négatifs de 13 points de la pandémie, et de sept points de la cession de News America Marketing.

