Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client News Corp: hausse de 78% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 16 cents au titre de son troisième trimestre 2021-22, à comparer à neuf cents sur la même période de l'exercice précédent.



Son EBITDA des segments a augmenté de 20% à 358 millions de dollars, pour des revenus en hausse de 7% à 2,49 milliards, un record pour cette période de l'année, tirés par l'ensemble des lignes de revenus (+6% hors effets de périmètres et de changes).



'Nous avons tiré parti d'un bond des recettes publicitaires numériques, dont une croissance de 21% chez Dow Jones, et d'une progression de plus de 15% des abonnés numériques payants sur nos marchés clés', pointe son CEO Robert Thomson.





Valeurs associées NEWS RG-A NASDAQ -5.37%