News Corp:finalise l'acquisition de l'activité Base Chemical information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 16:59

(CercleFinance.com) - News Corp a finalisé l'acquisition de l'activité Base Chemicals de S&P Global Market Intelligence.



L'activité prendra le nom de Chemical Market Analytics by OPIS, une société de Dow Jones. News Corp a acquis OPIS et les actifs connexes de S&P Global et IHS Markit en février.



News Corp acquiert Base Chemicals pour 295 millions de dollars en espèces. L'autorité britannique de la concurrence souhaitait qu'IHS Markit cède Base Chemicals et OPIS dans le cadre de la fusion entre S&P Global et IHS Markit.



' Base Chemicals, ainsi qu'OPIS, vont considérablement étendre la portée et la force des capacités d'information de Dow Jones dans le domaine des matières premières, en particulier dans l'énergie, les énergies renouvelables, les produits chimiques et les domaines connexes ', a déclaré Robert Thomson, directeur général de News Corp.