News Corp : BPA sous les attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp a publié jeudi soir une perte nette de 39 cents par action au titre de son premier trimestre comptable, contre un BPA de 17 cents un an auparavant. En données ajustées, le BPA s'est établi à quatre cents, soit un de moins que le consensus.

Le groupe de médias a vu son EBITDA baisser de 38% à 221 millions de dollars, pour des revenus en recul de 7% à 2,34 milliards, du fait de variations de changes défavorables et de l'absence de gains exceptionnels après la sortie de Sun Bets un an auparavant.

News Corp rappelle avoir conclu en octobre un partenariat de contenus pluriannuel avec Facebook pour le Wall Street Journal, Barron's Media Group et le New York Post, qui doit générer de l'EBITDA et des revenus supplémentaires.