News Corp: BPA divisé par trois au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 14 cents au titre de son deuxième trimestre 2022-23, à comparer à 44 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est tassé de 30% à 409 millions de dollars, sous le poids notamment de coûts accrus du fait des pressions inflationnistes, et de revenus en repli de 7% à 2,52 milliards, principalement en raison d'effets de changes négatifs.



'Les initiatives maintenant en cours, dont une réduction attendue de 5% de nos effectifs, soit environ 1250 postes sur l'année calendaire, génèreront une plateforme robuste pour de la croissance future', affirme le directeur général Robert Thomson.





Valeurs associées NEWS RG-A NASDAQ -1.39%