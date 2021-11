Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client News Corp : BPA ajusté presque triplé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 23 cents au titre de son premier trimestre 2021-22, à comparer à huit cents sur la même période de l'exercice précédent. Le groupe de médias et d'édition précise que son EBITDA des segments a augmenté de 53% à 410 millions de dollars grâce à des coûts plus bas en services d'abonnement vidéo et à des revenus en hausse de 18% à 2,5 milliards. 'Après l'approbation par le conseil d'un programme de rachats d'actions pour un milliard de dollars, nous nous attendons à commencer sa mise en oeuvre après la fin de la période calme la semaine prochaine', ajoute son directeur général Robert Thomson.

Valeurs associées NEWS RG-A NASDAQ +1.66%